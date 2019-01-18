«مورينيو» يكشف سبب فشل انتقال «أبوتريكة» إلى تشيلسي

18 يناير 2019 - 06:02 م

قال البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنه أراد ضم النجم محمد أبو تريكة صانع ألعاب الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق، لصفوف فريق تشيلسي عندما كان مدربًا للفريق اللندني في وقت سابق لكن لم يحدث الأمر بسبب تقدمه في العمر.

وحل مورينيو ضيفًا على شبكة "بي إن سبورتس" أمس الخميس لتحليل مباريات كأس آسيا 2019.

وبدأ مورينيو حديثه قائلاً: "أنا سعيد لوجودي معكم في هذا الاستوديو مع محمد أبو تريكة لقد رأيته سابقًا وشاهدته يفوز بكأس أمم إفريقيا في الملعب".

ورد مقدم الاستوديو محمد سعدون الكواري على المدرب البرتغالي قائلاً: "على ذكر كأس إفريقيا المعلومات التي لدينا إنك ذهبت لمشاهدة محمد زيدان لكنك أبديت إعجابك بأبو تريكة ولكن بسبب تقدمه في العمر لم تضمه لتشيلسي هل هذا صحيح"؟.

وأجاب مورينيو "نوعًا ما صحيح".

وواصل المدرب الملقب بالاستثنائي "من ناحيتنا في كرة القدم يوجد لدينا في الحقيقة بعض الأخطاء ونقاط استفهام كثيرة ليس حول مستوى اللاعبين لكن هل سوف يتأقلموا في مجال آخر أم لا"؟.

واستدرك "لكن بالتأكيد أعرف إنه لاعب مهاري للغاية وكل شيء واضح للجميع بالذي حققه مع فريقه الأهلي ومنتخب مصر".

وأكمل مورينيو "أبو تريكة امتاز بقوته الجسدية ومهارته الفنية وبالتأكيد كان يستطيع التأقلم في أوروبا".

وشدد "الأمر لم يكن سهلا دائما وخاصة قبل 10 أو 20 عاما اليوم كرة القدم أسهل وأكثر عالمية".

وأتم مورينيو "أنا متأكد إنه لو يلعب الآن لكان بدون أدنى شك لم يكن ليستمر في مصر واحترف في أوروبا مع كامل احترامي للكرة المصرية".