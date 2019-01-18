» أزمة قلبية تنهي حياة رئيس الفرع الجنائي لشرق الفيوم

18 يناير 2019 - 06:07 م

حالة من الحزن، خيمت على ضباط مديرية أمن الفيوم، بعد إعلان نبأ وفاة العقيد ياسر رحيم، رئيس الفرع الجنائي لشرق الفيوم، والذى يضم مباحث مركزي طامية وسنورس، إثر إصابته بأزمة قلبية، توفي على إثرها داخل مكتبه قبل أن يتم نقله إلى المستشفى.

ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان الراحل عقب صلاة الجمعة في مسجد الشهيد نبيل طه بجوار مدرسة كمال رحيم الإعدادية بقرية الإعلام، على أن تتلقي أسرته واجب العزاء في منزل العائلة بعزبة البدوي بالإعلام، بحضور قيادات وضباط مديرية أمن الفيوم، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

تدرج ياسر رحيم فى المباحث الجنائية بمراكز الشرطة المختلفة بالمحافظة، حتى تولى منصب رئيس مباحث الاشتباه والآداب، بمديرية أمن الفيوم، وظل به فترة طويلة، حتى تمت ترقيته رئيسًا لفرع مباحث شرق الفيوم، في فبراير الماضي.

جدير بالذكر، أن العقيد الراحل له من الأبناء ثلاثة، أكبرهم أحمد، وهو طالب بالفرقة الثالثة بكلية الشرطة، إلى جانب شقيقين آخرين يصغرانه فى السن.

ويشتهر رحيم بالطيبة والسمعة الحسنة ودماثة الخلق، كما أنه كان محبوبًا بين أهالي الفيوم نظرًا لتفانيه في عمله، وخدمته لكل من يلجأ إليه، وهو ما جعل موته فاجعة أصابت الكثيرين بالصدمة والحزن الشديد.