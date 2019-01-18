  • الجمعة 18 يناير 2019
  • بتوقيت مصر06:38 م
بحث متقدم
الاسماعيلى

بث مباشر.. مباراة الإسماعيلى والإفريقي

احتجاجات السودان

الأمن السوداني يشتبك مع مشيعي جنازة محتج

هدير ومصطفى

القصة الكاملة لمصرع «مصطفى وهدير» بعد 3 أيام من زفافهما

ابوتريكة ومورينيو

«مورينيو» يكشف سبب فشل انتقال «أبوتريكة» إلى تشيلسي

ارشيف

رسميًا.. تقديم موعد افتتاح أمم أفريقيا 2019

الطقس

الأرصاد: طقس معتدل وشبورة كثيفة غدًا

الاهلى

موعد مباراة الأهلي وشبيبة الساورة والقناة الناقلة

سحر نصر

اتجاه لرفع تصنيف مصر الائتماني إلى الأخضر

سعيد عبد الغني

شاهد.. غياب الفنانين عن جنازة سعيد عبد الغني

أمريكا والصين

أمريكا تستسلم للصين

بالقاهرة

القبض على وكيل مكتب بريد لترويجه طوابع مزورة

قضايا وحوادث

القبض على اخوانى
ارشيفية

حسن علام

أخبار متعلقة
#

ألمانيا توقف عسكريًا سابقًا متعاونًا مع إيران

#

ضبط عاطل انتحل صفة وكيل نيابة

#

ضبط عامل بتهمة اغتصاب ابنته

#

التفاصيل الكاملة لخناقة طبيبين داخل غرفة العمليات

الاجهزة الامنية

القاهرة

ضبط وكيل مكتب بريد

طوابع مزورة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، من ضبط وكيل مكتب بريد بالقاهرة لقيامه باستغلال موقعه الوظيفي لترويج طوابع بريدية مزورة.

وأكدت معلومات وتحريات مباحث إدارة شرطة البريد بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات قيام "ع. ح" 34 سنة وكيل مكتب بريد تابع لمنطقة بريد جنوب القاهرة بترويج طوابع بريدية مزورة للمترددين على المكتب.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبحوزته عدد من طوابع البريد فئة "3 جنيهات"، بفحصها بمعرفة المختصين بالهيئة تبين أنها "مزورة".

بمواجهة المتهم اعترف بإرتكابه الواقعة وحيازته للمضبوطات، بقصد ترويجها لعملاء المكتب والتربح منها، وبالكشف عن المذكور تبين سابقة إتهامه في قضية جنح قسم شرطة البساتين "إختلاس".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

منصب المرشد العام.. استدعاء العُقد الطبقية!

محمود سلطان

على كراسي الطغاة

فراج إسماعيل

الذهب الأخضر

حسام فتحي

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» أزمة قلبية تنهي حياة رئيس الفرع الجنائي لشرق الفيوم
» «أردوغان» يلتقي وفدًا أمريكيًا بالقصر الرئاسي
» مصير مجهول لـ"بوتفليقة" في انتخابات 2019
» «جروس» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة اتحاد طنجة
» تركيا تدفع بتعزيزات عسكرية جديدة إلى الحدود السورية
» القادة العرب يغيبون عن قمة بيروت الاقتصادية
» رئيس دار أيتام يستولى على 15 مليون جنيه
» دوري الأبطال.. «الخنيسي» يقود الترجي للفوز على بلاتينيوم
» ليبيا.. قوات حفتر تعلن مقتل 3 إرهابيين بينهم مصري
» خناقة شوارع بين جماهير الإسماعيلى والإفريقي
» تدخين الشيشة داخل مركز شباب أثناء العمل

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • عشاء

    06:52 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:02

  • مغرب

    17:22

  • عشاء

    18:52

من الى
ياسر برهامي
مبارك
الرقابة الإدارية توقع مُحضِر أثناء تقاضيه رشوة
شيعة
الجندي