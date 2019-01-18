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إصابة 14 متظاهرًا فلسطينيًا برصاص الاحتلال في غزة

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وكالات - خالد الشرقاوي

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إسرائيل

فلسطين

غزة

مسيرة العودة

أصيب 14 متظاهرًا فلسطينيًا، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، خلال مشاركتهم في فعاليات مسيرة "العودة" السلمية قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن الطبيب أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة بغزة، قوله: إن 14 متظاهرًا فلسطينيًا، أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي شرقي قطاع غزة".

وأوضح القدرة أيضًا أن صحفييْن اثنين، و3 مُسعفين، أُصيبوا بقنابل غاز مسيل للدموع في أجسادهم، بشكل مباشر.

ويشارك فلسطينيون، مساء كل يوم جمعة، في المسيرات السلمية التي تُنظم قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.

ويقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.


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