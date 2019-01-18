«بيومي» يهاجم «عصافير» الإسماعيلى

18 يناير 2019 - 08:46 م

شن المحلل الرياضي خالد بيومي، هجومًا لاذعًا على المنظومة الكروية في نادي الإسماعيلي، على خلفية ما حدث في مباراة الدراويش أمام الافريقي التونسي اليوم الجمعة ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا.

وقال بيومي في تصريحات صحفية "الإسماعيلي أقل فنيًا ويحتاج للكثير حتى يستطيع المشاركة في بطولة دوري أبطال افريقيا".

وتابع "الإسماعيلي لم يقدم ما يستحق عليه أن يفوز في مباراة الافريقي التونسي اليوم واللعب كان عشوائي وبعيد عن كرة القدم من الأساس".

وواصل "غضب الجماهير كان توابع لما حدث في الموسم بأكمله من شراء خاطىء للاعبين وتدعيمات ضعيفة وأقل من مستوى بطولة افريقيا والأهم من ذلك العصافير الموجودة في الجهاز الفني والتي دمرت الفريق".

وأضاف "رحيل حسني عبد ربه سيؤثر على الفريق لعدم توافر عنصر الخبرة ولكن في الحقيقة مستواه البدني كان أقل من المواسم الماضية".

وحول تسبب الكاميروني نيانت حكم اللقاء فيما حدث، علق "الإسماعيلي أدار له حكم رائع مباراة مازيمبي الماضية واتخذ قرار نادرًا ما يتم اتخاذه بإحتساب ضربة جزاء وطرد حارس مازيمبي بعد ما فعله ورغم ذلك خسروا بهدفين نظيفين".