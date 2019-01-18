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الزمالك يُكرم رابطة النقاد الرياضيين

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المصريون

رابطة النقاد

حسن خلف الله

حرص مجلس إدارة الزمالك، اليوم الجمعة، على تكريم أعضاء المكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين برئاسة حسن خلف الله، بمقر القلعة البيضاء.

وضمت قائمة المكرمين صبحى عبد السلام نائب الرئيس وإيهاب شعبان أمين صندوق الرابطة والأعضاء محمد مراد وأحمد إسماعيل وهشام أبو حديد وأحمد عبد الباسط ومنتظر الرفاعي وإبراهيم حمودة.

ووجه رئيس الزمالك التهنئة لرئيس رابطة النقاد الرياضيين بفوزه بالانتخابات الأخيرة، ولكونه أيضا عضوا في القلعة البيضاء.

كما رحب رئيس القلعة البيضاء بصبحى عبد السلام نائب الرئيس وإيهاب شعبان أمين الصندوق وباقي أعضاء الرابطة الذين تواجدوا بمقر القلعة البيضاء.

وتمنى رئيس الزمالك أن تشهد المرحلة المقبلة تعاونا كاملا واحتراما متبادلا بين القلعة البيضاء ورابطة النقاد الرياضيين، بما يحقق المصلحة العامة.

وأشار رئيس الزمالك، بأنه يرحب بكل الصحفيين داخل القلعة البيضاء، واختيارهم بمثابة اختيار موفق من النقاد الرياضيين، لأنهم شخصيات مشهود لهم بالسمعة الطيبة.

من جانبه، وجه حسن خلف الله الشكر لرئيس الزمالك ومجلسه على الحفاوة والاستقبال الطيب داخل القلعة البيضاء، مؤكدا بان وجود الرابطة في النادي يدل على حالة الود والاحترام وفتح اذرعنا للجميع من أجل وجود علاقات جيدة ووطيدة.

وأكد رئيس رابطة النقاد الرياضيين، رئيس الزمالك قيمة كبيرة وابن الزمالك، وشرف لى التواجد معه اليوم في القلعة البيضاء، ولدينا رغبه للتعاون وفتح صفحة جديدة وتعاون مثمر وتسهيل للعمل، خلال المرحلة المقبلة وكذلك نسعي تصحيح الاخطاء السابقة والبدء من جديد.


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