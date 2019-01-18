» مذيع "bein" يفجر مفاجأة عن "بوتفليقة"

18 يناير 2019 - 08:53 م

فجر حفيظ دراجي، المعلق الرياضي الجزائري في قنوات"بي إن سبورت"، مفاجأة عن الرئيس عبد العزيز بوتفليقه بعد، تحديد موعد الانتخابات الرئاسية بالجزائر في 18 أبريل القادم، والتكهنات عن إمكانية ترشح الأخير لولاية خامسة حيث وصفه دراجي بالرئيس المختطف.

وكتب"دراجي" في تغريده له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، "استدعاء الهيئة الناخبة لا يمكن اعتباره حدثا جللا، بل هو إجراء دستوري عادي لم يعد يهم الجزائريين مادامت الانتخابات مجرد سيناريو لترسيم بقاء بوتفليقة والاستمرار في حكم الجزائر باسمه من طرف جماعة اختطفت الرئيس والمؤسسات، و رهنت مستقبل الأجيال".

وكان الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقه، قد وقع مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة تحسبا للانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم 18 ابريل المقبل، حسبما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية اليوم الجمعة.