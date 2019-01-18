«أكشاك بريد لحجز تذاكر القطارات».. هل تختفى السوق السوداء؟

18 يناير 2019 - 09:13 م

فى إطار خطة الحكومة لتقديم أفضل خدمة للمواطن، وقعت وزارة الاتصالات والنقل، اتفاقية مع هيئة البريد، بشأن حجز تذاكر القطارات إلكترونيًا من خلال مكاتب البريد وتوصيلها للمواطن بمنزله.

وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن البروتوكول بشأن نشر أكشاك بريد لبيع تذاكر قطارات السكك الحديدية للقطارات المكيفة فى محطات السكة الحديد مع وضع ضوابط معينة لعمليات البيع للقضاء على السوق السوداء.

وأوضح، أنه من الممكن استدعاء المواطن لموظف البريد لحجز التذكرة بمنزله وكل هذه التسهيلات تأتى فى إطار خطة الحكومة لتقديم أفضل خدمة للمواطن.

من جانبه أوضح الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أن برتوكول التعاون اليوم فى إطار خطة الدولة الشمول المالى بوسائل النقل وحجز القطارات الذى تم إطلاقها العام الماضى، بأن يتم الحجز من خلال برامج الموبايل، فضلاً عن خدمات البريد التى تقدم للمواطنين.

إبراهيم خليف، عضو مجلس النواب، أشاد بالفكرة، معتبرًا أنها ستحل مشكلات كثيرة كانت تواجه المواطنين أثناء الحجز لا سيما فى أوقات الأعياد والمناسبات التى تتزايد فيها نسب السفر من المدن للحضر أو العكس.

وخلال حديثه لـ«المصريون»، أضاف «خليف»، أن السوق السوداء التى كانت تظهر من وقت لآخر لن يراها أحد مرة أخرى، بشرط توفير أعداد التذاكر المطلوبة.

فيما، قال سعيد طعيمة، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن إمكانية طرح تذاكر القطارات من خلال أكشاك بريدية على مستوى 25 محطة رئيسية للسكة الحديد، تيسر على المواطن الكثير من الوقت وإعفائه من الزحام والتسهيل على من لا يستطيعون الحجز من خلال الدفع الإلكتروني.

وأشار إلى أن هذا القرار يعتبر من وسائل القضاء على السوق السوداء التى عانى منها كثير من المواطنين خاصة فترة الأعياد والمناسبات.

وأضاف «طعيمة»، فى حديثه له، أن الاعتماد على التكنولوجيا بشكل كامل الحل الأمثل للقضاء على السوق السوداء، وما يصيب مرفق السكة الحديد من خسائر بسبب سحب تذاكر القطارات وبيعها فى السوق السوداء، مبينًا أن استخدام التكنولوجيا بشكل غير كامل أو إدخال العنصر البشرى فيها يجعلها لا تقدم نتائج واقعية، حتى يتم القضاء على الفساد.

ولفت، إلى ضرورة اتخاذ قرار الاعتماد على التكنولوجيا فى هيئة السكة الحديد؛ حتى يتم تقليل الخسائر التى لحقت بالمرفق خلال السنوات الأخيرة، خاصة أن عديد من دول العالم أصبح اعتمادها الكامل على التكنولوجيا لما تعطيه من حماية للمصالح الحكومية من الفساد.

لكن، محمد عبدالله زين، وكيل لجنة النقل والمواصلات، رأى أن قرار طرح تذاكر القطارات من خلال أكشاك بريدية، يعتبر خطوة غير فعالة فى القضاء على السوق السوداء لوقف حالات التلاعب واستغلال بيعها.

وأوضح زين، أن القضاء على السوق السوداء والسيطرة على تذاكر القطارات يتطلب الاعتماد على التكنولوجيا بشكل كامل، مشيرًا إلى أن الاعتماد على التكنولوجيا سيحقق الشفافية للقضاء على السوق السوداء نهائيًا.