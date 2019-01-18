اليابان تطلق صاروخا فضائيا يتسبب بتساقط أمطار نيزكية

18 يناير 2019 - 10:50 م

أطلقت اليابان صاروخا فضائيا، يحمل 7 أقمار صناعية إلى الفضاء، سيسبب تساقط أول مطر نيزكي صناعي في العالم.



ووفقا لوكالة كيودو اليابانية، نجحت عملية إطلاق صاروخ "إبسيلون 4" الياباني، من مركز "أوتشينوؤرا" الفضائي في محافظة كاغوشيما (جنوب غرب)، صباح الجمعة.



وأوضحت الوكالة، أن شركة "ALE Co" اليابانية للمبتكرات، تمكنت بدعم من بعض الجامعات المحلية، من تصميم قمر صناعي سيسبب تساقط أول مطر نيزكي صناعي في العالم.



ويحتوي القمر الصناعي كرات معدنية من شأنها أن تتحول لاحقا إلى نجوم ساقطة، تتسبب في سقوط أمطار نيزكية.

