  • السبت 19 يناير 2019
  • بتوقيت مصر01:06 ص
بحث متقدم
توفيق عكاشة

"عكاشة" يفجر مفاجأة مدوية عن أسعار الدولار

موجة الطقس السييء

"الأرصاد" تحذر من كارثة كبرى تهدد مصر لهذا السبب

عمرو أديب

"أديب" يكشف معلومة خطيرة عن الخضروات والفاكهة

تريزا ماي

دبلوماسيين: أزمة "ماي" لن تؤثر على علاقة بريطانيا بالإخوان

أرشيفية

ألفاظ شيعية مصرية والخيبة «قوية»

الاسماعيلى

عقوبات مُغلظة تنتظر الإسماعيلى بدوري الأبطال

أرشيفية

«أكشاك بريد لحجز تذاكر القطارات».. هل تختفى السوق السوداء؟

ممرضات مصر (أرشيفية)

«ملائكة الرحمة».. فى السينما «حرامية» والواقع «حاجة تانية»

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

فيديو.. الطيب: نحن لا نقدم ما يطلبه المستمعون

خاشقجي

رئيس عربي عن مقتل خاشقجي: ما المشكلة؟!

في احتجاجات الخميس..

الشرطة السودانية: لم نطلق الرصاص الحيّ على المتظاهرين

عرب وعالم

احتجاجات السودان
احتجاجات السودان

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

الشرطة تفرق ثاني مظاهرة مسائية بالعاصمة السودانية

#

لهذه الأسباب المظاهرات تتصاعد ضد "البشير"

#

بالغاز والاحتجاز.. فرنسا تقمع متظاهري «السترات الصفراء»

#

السودان: فض احتجاجات في الخرطوم واعتقال العشرات

نفت الشرطة السودانية أن تكون أطلقت الرصاص الحي خلال تجدد الاحتجاجات، الخميس، بالعاصمة الخرطوم.
وأشارت إلى أن ضحايا هذه الأحداث قتيلان اثنين، وليس 3، كما تم تداوله إعلاميا.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقده المتحدث باسم الشرطة، هاشم على عبد الرحيم، الجمعة، وتابعه مراسل الأناضول.
وقال عبد الرحيم، "الشرطة لم تستخدم الرصاص (الحي) في أي موقع، وحتى في مكان التجمهرات لم تطلق سوى الغاز بالدموع".
وتابع: "أصيب عدد من المواطنيين وأفراد من الشرطة في أحداث الخميس، وتوفي أحدهم مساء اليوم نفسه، متأثرا بإصابته، فيما توفي ثانٍ الجمعة، متأثرا بجروحه".
وشدد عبد الرحيم، على أن ما تداوله إعلام حول مقتل طفل "غير صحيح"، وأن الشرطة "تقول الحقيقة".
وتابع "وفاة طفل لا أساس له من الصحة، ونهيب بكل الإعلاميين تحري الدقة".
وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت لجنة أطباء السودان (مستقلة) وفاة المواطن معاوية بشير، متأثرا بإصابته، ليرتفع عدد القتلى في احتجاجات الخميس، إلى 3، وفق اللجنة.
والخميس، أعلنت لجنة "أطباء السودان المركزية"، مقتل شخصين أحدهما طبيب والآخر طفل، خلال الاحتجاجات التي شهدتها الخرطوم.
وتجددت، الجمعة، الاحتجاجات بعدد من أحياء العاصمة السودانية الخرطوم، فيما أعلنت لجنة أطباء السودان، وفاة متظاهر بـ"بري" شرقي الخرطوم، متأثرا بجراحة.
والخميس، تجددت الاحتجاجات، في الخرطوم وعدة مدن، شملت القضارف (شرق) الديوم (جنوب) للمطالبة بإسقاط النظام وتنحي الرئيس عمر البشير، وفق شهود عيان.
وذكر تجمع المهنيين السودانيين (مستقل)، أن تظاهرات اندلعت في مدن الأبيض (جنوب)، عطبرة (شمال)، ورفاعة (وسط)، والقضارف وبورتسودان (شرق)، والجنينة (غرب)، وسنار (جنوب شرق)
ويشهد السودان منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، احتجاجات منددة بتدهور الأوضاع المعيشية ومطالبة بإسقاط النظام، عمت عدة مدن بينها العاصمة، وأسفرت عن سقوط 25 قتيلا، وفق آخر الإحصاءات الحكومية، فيما تقول منظمة العفو الدولية إن عددهم 40. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

منصب المرشد العام.. استدعاء العُقد الطبقية!

محمود سلطان

على كراسي الطغاة

فراج إسماعيل

الذهب الأخضر

حسام فتحي

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» تعليق ناري لـ"أديب" على استئناف "مرسيدس" عملها
» مذكرات توقيف بحق 38 صحفيا وناشطا إلكترونيا
» الأهلي يعود من الجزائر بنقطة في دوري أبطال إفريقيا
» توتر غير مسبوق بالشرق الأوسط
» مذيع "bein" يفجر مفاجأة عن "بوتفليقة"
» الجزائر.. دعوات لترشح "بوتفليقة" لولاية خامسة
» القصة الكاملة لمصرع «مصطفى وهدير» بعد 3 أيام من زفافهما
» دوري الأبطال.. إلغاء مباراة الإسماعيلى والإفريقي التونسي
» الجبير: لقد تعلمت هذا الدرس
» حقيقة إضافة درجات امتحانات "أولى ثانوي" للمجموع الكلي
» مصرع 6 من أسرة واحدة بسبب تسرب الغاز

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:03

  • مغرب

    17:23

  • عشاء

    18:53

من الى
ياسر برهامي
مبارك
الرقابة الإدارية توقع مُحضِر أثناء تقاضيه رشوة
شيعة
الجندي