18 يناير 2019 - 11:30 م

أصدرت نيابة أمن الدولة بالسودان، مذكرات توقيف بحق 38 صحفيا وناشطا إلكترونيا، بتهم "التحريض"، و"نشر أخبار كاذبة"، و"إخلال بالسلام والطمأنينة العامة"، وفق إعلام محلي.



وأفادت قناة "سودانية 24" (خاصة)، الجمعة، بأن "نيابة أمن الدولة قيّدت (أصدرت) بلاغات (مذكرات توقيف) بحق 38 متهما، بموجب المواد 66 و69 و77 من القانون الجنائي، والمادة 17 من قانون جرائم المعلوماتية".



وأوضحت القناة، أن المواد القانونية تتعلق بـ"التحريض، والإزعاج العام، ونشر الأخبار الكاذبة، والإخلال بالسلام والطمأنينة العامة، وإشانة (تشويه) سمعة شخصيات طبيعية واعتبارية".



وشملت لائحة الاتهام صحفيين وناشطين إلكترونيين، بينهم 28 يقيمون خارج السودان، وأصدرت بحقهم أوامر توقيف، وفق المصدر نفسه.



ويعتمد الناشطون والصحفيون داخل السودان وخارجها على مواقع التواصل الاجتماعي، في نشر أخبار الاحتجاجات التي تشهدها البلاد من خلال الصور والفيديوهات.



وتجددت، الجمعة، الاحتجاجات بعدد من أحياء العاصمة السودانية الخرطوم، فيما أعلنت لجنة أطباء السودان، وفاة متظاهر في "بري" شرقي الخرطوم، متأثرا بجراحه.

