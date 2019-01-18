"عكاشة" يفجر مفاجأة مدوية عن أسعار الدولار

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توفيق عكاشة
توفيق عكاشة

المصريون ـ متابعات

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أكد الإعلامي توفيق عكاشة، أنه عندما تكون الصادرات مساوية للواردات، الدولار حينها سيكون بجنيه، مضيفا: "أقسم بالله عندما تتساوى الصادرات والواردات الدولار هيبقا بجنيه، ده إذا فضل الدولار متلغاش".
وأضاف "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الجمعة، أن مصر قادمة بعد 11 عامًا كأحد أقوى اقتصاديات في العالم، مطالبا المصريين بالتحمل، قائلا: "لو مش قادرين تتحملوا انزلوا تحت السراير.. أنتم يا مصريين تحملتوا 9 آلاف سنة، مش قادرين تتحملوا 30 شهر".
وتابع "عكاشة": "أنا كمان متحمل، وكل شهر عندي عجز مابين 170 إلى 190 ألف جنيه، وفي 180 واحد في رقبتي ومسئول عنهم، وبعتذر ليهم"، لافتا إلى أنه ينفق دخله كله، ويكون لديه عجز.


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