"أديب": هذا الأمر "الجلل" يحدث لأول مرة في تاريخ مصر

19 يناير 2019 - 12:20 ص

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بتوجيه رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، بتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية للحاجة صفية وهى سيدة كانت تجلس بجوار إحدى محطات مترو الأنفاق انتشرت قصتها على "السوشيال ميديا".



وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إن ايواء المحتاجين لم يعد فقط بأمر رئاسي، بل أصبح هناك وحدات للتدخل السريع للبحث عن المشردين في الشوارع وإيصالهم لدور الرعاية.

