"أديب": هذا الأمر "الجلل" يحدث لأول مرة في تاريخ مصر

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عمرو أديب
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أشاد الإعلامي عمرو أديب، بتوجيه رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، بتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية للحاجة صفية وهى سيدة كانت تجلس بجوار إحدى محطات مترو الأنفاق انتشرت قصتها على "السوشيال ميديا".
وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إن ايواء المحتاجين لم يعد فقط بأمر رئاسي، بل أصبح هناك وحدات للتدخل السريع للبحث عن المشردين في الشوارع وإيصالهم لدور الرعاية.
وتابع "أديب": "هى دي الدولة"، منوها بأنه لأول مرة في تاريخ مصر يكون هناك سيارات متخصصة لمساعدة المشردين، مناشدًا المواطنين أن يشاركوا الدولة في تقديم المساعدة للمحتاجين، متابعا: "وانت نازل من بيتك خد معاك أكل، بطانية".


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