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متحدث الرئاسة يكشف دلالات قرار شركة "مرسيدس"

الحياة السياسية

السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة
السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة

المصريون ـ متابعات

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صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن قرار شركة «مرسيدس» استئناف تجميع سياراتها في مصر، ستكون له انعكاسات ايجابية على مناخ الاستثمار في مصر، وعلى تصنيف مصر الائتماني، وكذا تشجيع الشركات الأخرى على القدوم للاستثمار في مصر، وذلك لما يمثله القرار من رسالة إيجابية لمجتمع المال والأعمال في العالم.
وقال السفير بسام راضي، في تصريحات صحفية، إن الأمر لا يقتصر فقط على مجرد عودة شركة عملاقة بحجم مرسيدس للسوق المصري، وإنما يتخطاه ليجذب مزيدا من تدفق الاستثمارات إلى مصر مستقبلا، وذلك وفق ما كان ذكره ماركوس شيفر عضو مجلس إدارة ورئيس قطاع الإنتاج بشركة «مرسيدس بنز» الألمانية لصناعة السيارات من أن مصر لها مكانة تنافسية كبيرة ودولة جاذبة للاستثمار، مما دفع مرسيدس لاتخاذ القرار.
وأضاف راضي أنه يتعين كذلك التنويه إلى ما تضمنه بيان الشركة الألمانية من إشارة إلى العاصمة الإدارية الجديدة ودعم مرسيدس لمصر في مجالات التنقل الحديثة والكهربائية بما فيها السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة، بما يعني دخول مصر في عصر جديد لنظم التنقل اتساقا مع رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي لمستقبل مصر الذي تسوده الحداثة وتطبيق أحدث التقنيات العالمية.

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