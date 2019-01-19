» تعليق صادم لـ"لاسارتي" على مباراة الأهلي وشبيبة الساورة

19 يناير 2019 - 12:40 ص

قال مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مباراة الفريق التي أقيمت الجمعة أمام شبيبة الساورة كانت متوازنة.

وفي الشوط الثاني، المنافس بدا أفضل، واستطاع أن يسجل هدفا، مما أثار حماس الأهلي ودفعه إلى إدراك التعادل.



وأضاف لاسارتي خلال المؤتمر الصحفي، أن نتيجة المباراة اليوم كانت عادلة.



وأشار المدير الفني للأهلي إلي أن الأهلي جاء إلى الجزائر في ظل غيابات وإصابات كثيرة في صفوف الفريق.



وأوضح لاسارتي، أن حمدي فتحي لاعب شاب، انضم للقائمة، وتم الدفع بياسر إبراهيم في إول مباراة.



وقال المدير الفني: إن وليد سليمان لآخر لحظه كان ينتظر شفاءه للدفع به.

