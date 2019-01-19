أوكرانيا تدرس إلغاء 50 اتفاقية مع روسيا

19 يناير 2019 - 12:50 ص

أعلن وزير الخارجية الأوكراني بافلو كليمكين، يوم الجمعة، أن الوزارة ألغت 49 اتفاقية مع روسيا وتبحث حاليا إلغاء 50 اتفاقية أخرى.



وقال كليمكين في مؤتمر صحفي حول نتائج الدبلوماسية الأوكرانية في 2018، إنه تم إلغاء 49 اتفاقية مع الاتحاد الروسي وهي اتفاقيتان بين البلدين، و25 اتفاقية حكومية دولية و19 اتفاقية بين الوكالات وثلاث اتفاقيات إقليمية.



وأضاف أن أوكرانيا ستواصل ذلك المسار بشكل متسق للغاية، موضحًا أنه يتم الآن النظر في إلغاء 50 اتفاقية أخرى فيما يُسمى المجموعة الثانية، مشيرًا إلى أن وزارته تقوم بمراجعة الإطار التعاقدي ككل مع الاتحاد الروسي على أساس تحليل قانوني واضح.



وقال: "مبدأنا بسيط للغاية، لا يمكننا العيش على أساس إطار العمل الذي كان قائمًا قبل الحرب مع روسيا، سنسترشد بشكل واضح بمصالح مواطنينا لأننا لا نستطيع أن نعرضهم للخطر،وسيتم ذلك على أساس نهج استراتيجي واضح".



وذكر أن أكثر من مليوني ونصف مليون مواطن أوكراني يقيم حاليًا في روسيا، وتحتجز موسكو نحو 70 سجينًا سياسيًا وتضم شبه جزيرة القرم، كما احتجزت مؤخرًا البحارة الأوكرانيين في مضيق كيرتش.

