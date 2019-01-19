آل الشيخ يلمح إلى اسم الصفقة العالمية التي سيفاجيء بها الزمالك

أحمد عادل شعبان
ينتظر محبو فريق الزمالك والعديد من المتابعين لكرة القدم في مصر المفاجأة التي أعلن عنها المستشار تركي آل الشيخ - رئيس نادي بيراميدز - قبل أيام.
وكان "آل الشيخ" أعلن أن لاعبًا عالميا سينضم لفريق "بيراميدز" وسيلعب مباراة الزمالك يوم الخميس المقبل .
وبعدها أعلن اجتماعه مع مكتب "خورخي مينديز" - وكيل كريستاينو رونالدو وعدد من اللاعبين العالميين - لإنهاء صفقة .
وعاد "آل الشيخ" قبل ساعات وألمح إلى اسم الصفقة المنتظرة ، حيث نشر صورة للنجم البرتغالي لويس ناني ، وعلق عليها قائلًا: "لاعب يعجبني أداءه".
ولعب "ناني" في سبورتنج لشبونة ثم انتقل إلى مانشستر يونايتد ولعب أيضًا في لاتسيو الإيطالي ، وهو من مواليد عام 1986.
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