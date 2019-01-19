المشاط: استكمال خطوات الإصلاح التشريعى للقوانين واللوائح المنظمة للقطاع

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رانيا المشاط
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أسفرت انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية عن فوز كل من ناصر تركى وأحمد الوصيف ومحمد القطان ومحمد محمود عبد الله ووحيد عاصم وهبة حسين بكري، ليصبح هناك مجلس منتخب للاتحاد لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، وقد شهدت العملية الانتخابية إقبالاً كبيرًا، حيث حضر من الجمعية العمومية 119 عضوًا من أصل 129، وذلك تحت إشراف قضائي كامل، تنافس فيها 9 مرشحين على 6 مقاعد.

وقد أولت وزارة السياحة ملف الانتخابات أولوية قصوى خلال الفترة الماضية حتى تمت انتخابات مجالس إدارات الغرف في 31 أكتوبر 2018، ثم انتخابات مجلس إدارة الاتحاد اليوم بنجاح، فخلال الثلاث سنوات الماضية لم يكن هناك مجالس منتخبة للغرف والاتحاد وكان هناك لجان تسيير أعمال.

وتقدمت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة بالتهنئة للفائزين على نجاح إتمام العملية الانتخابية لمجلس إدارة الاتحاد، ووجهت الشكر للجان تسيير الأعمال لما بذلوه من جهود للنهوض بالقطاع .

وأضافت الوزيرة أنه بالانتهاء من انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية اليوم يصبح هناك تمثيل كامل للقطاع السياحي الخاص.

وأكدت أهمية التعاون مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة لتنفيذ محاور برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، لاسيما الإصلاحات التشريعية.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن الإصلاح التشريعي للقطاع بدأ بإجراء التعديلات اللازمة على لائحة الغرف السياحية واتحادها والتي أتاحت إجراء انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية يوم 31 أكتوبر الماضي بنجاح، ومن بعدها إجراء انتخابات الاتحاد اليوم، مؤكدة على أن الفترة القادمة سوف تشهد استكمال خطوات الإصلاح التشريعي للقوانين واللوائح المنظمة للقطاع والتي مضى على صدورها أكثر من 40 عاما، بالإضافة إلى تقديم عدد من مشروعات القوانين المتعلقة بالسياحة وأبرزها قانون السياحة الموحد.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة الاتحاد يتكون من 16 عضوًا، حيث يضم الـ6 أعضاء الذين تم انتخابهم اليوم، ورؤساء الغرف السياحية المنتخبين وعددهم 5، بالإضافة إلى 5 أعضاء يتم تعيينهم بقرار من وزيرة السياحة من بينهم مندوب عن وزارة السياحة، وذلك في غضون 15 يوما من الإعلان عن النتيجة، ومدة عضوية مجلس إدارة الاتحاد 4 سنوات من تاريخ صدور قرار التشكيل.

وتجدر الإشارة إلى أن مهمة لجنة تسيير أعمال الاتحاد تنتهي اعتبارًا من تاريخ صدور قرار التشكيل.

ومن المنتظر إصدار قرار تشكيل المجلس خلال الأيام القليلة القادمة، ليباشر مجلس الإدارة المنتخب أعماله.

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