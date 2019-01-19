وفاة الإعلامي محمد رجائي

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وكالات- الدويني فولي

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غاب عن عالمنا الإعلامي الكبير محمد رجائي المذيع بالتليفزيون المصري ومؤسس القناة الثالثة.

يشار إلى أن وزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف كلفه بتدشين قناة تمس الناس وتنقل مشاكلهم وتخرج من عباءة تصوير البرامج في الأستوديو، بل تنزل بالكاميرا للشارع.

وطلب منه أن يضع خطة عمل القناة، وبالفعل عمل خطة للأفكار وبدأ يبحث عمن يساعده فى المهمة ويكون له خبرة، ووقتها كان لا يوجد أحد فى التليفزيون له خبرة فى عمل البرامج الجماهيرية، فاختار محمد الشناوى مدير إذاعة الشعب، وحكى له الطريقة التى يعملون بها فى الإذاعة، فأخذ الأفكار كى ينفذها على هيئة برامج تليفزيونية، وأشادوا بأفكاره أصدر الشريف قرارا بتعينه رئيسا للقناة الثالثة واستعان رجائى بخبرات إعلامية مثل عائشة البحراوى ومدحت زكى وحمدى يوسف، بالإضافة إلى الشباب.. الذين أصبحوا نجوما وقيادات إعلامية معروفة فى مصر والوطن العربى.


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