» مدافع كريستال بالاس يرفع راية التحدي في وجه "صلاح"

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أعلن الهولندي باتريك فان أنهولت، مدافع كريستال بالاس، عن مهمته في لقاء اليوم السبت، لافتًا إلى أنه مكلف بإيقاف خطورة اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول في المباراة التي ستجمع بين الفريقين.

وقال أنهولت، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" الجمعة: "نعم أريد دائمًا اللعب أمام الأفضل، وصلاح يعد واحدًا من أفضل اللاعبين في الدوري".

وأضاف المدافع الهولندي البالغ من العمر 28 عامًا: "حان وقتي لإيقاف صلاح، ومتأكد من أنه لن يسجل أو يلعب بشكل جيد".

يُذكر أن صلاح يتصدر هدافي بريميرليج بـ14 هدفًا، بالتساوي مع الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام، والجابوني بيير إمريك أوباميانج مهاجم آرسنال.

ويستضيف ليفربول فريق كريسستال بالاس غدًا السبت على ملعب آنفيلد في الخامسة مساءً، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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