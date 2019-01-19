بأمر الأعلى للإعلام.. حجب صفحة رئيس الزمالك

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اتخذ المجلس الأعلى للإعلام قرارًا ضد رئيس نادي الزمالك، بعدما تقدم النادي الأهلي متمثلًا في مجلس إدارته بـ6 شكاوى ضد رئيس النادي للكثير من الجهات بالدولة وفي مقدمتها رئيس الوزراء.

وقرر المجلس الأعلى للأعلام، حجب الحساب الرسمي لرئيس نادي الزمالك من على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكان المجلس الأعلى للإعلام قد أصدر قرارًا جديدًا خلال الأيام الماضية بإيقاف رئيس نادي الزمالك من الظهور  فى جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة والمواقع الإلكترونية والصحف، لمدة شهرين باستثناء ما يتعلق بصفته النيابية.

وتقدمت إدارة الأهلي بـ6 بلاغات 4 منهم لجهات للعلم والإحاطة، وجهتين مخول لها اتخاذ إجراءات عقابية على رئيس الزمالك، بعد هجوم الأخير على إدارة الأحمر .

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