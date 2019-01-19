بالإنفوجراف.. "الوزراء " ينشر حصاد القطاع المصرفى لـ5 سنوات

19 يناير 2019 - 11:52 ص

سلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, الضوء على حصاد ‎‎القطاع المصرفي وذلك خلال الفترة من 2014 حتى 2018‏, وأعلن ارتفاع صافي ‏الاحتياطيات ‏الدولية إلى ‏42.6 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر 2018, مقارنة بــ‏37.0 مليار ‏دولار بنهاية ديسمبر 2017‏, و‏24.3 مليار ‏دولار بنهاية ديسمبر 2016‏, و‏16.4 مليار ‏دولار بنهاية ديسمبر 2015‏, و‏15.3 مليار ‏دولار بنهاية ديسمبر ‏‏2014‏.

وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء خلال إنفوجراف نشره اليوم السبت على الصفحة الرسمية للتواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إلى أنه بالنسبة لعدد شهور ‏الواردات السلعية ‏التي يغطيها ‏صافي ‏الاحتياطيات ‏الدولية, فقد ارتفع إلى ‏7.7 شهر بنهاية ديسمبر 2018 وهي قيمة مقدرة على أساس الواردات السلعية خلال الفترة يوليو/سبتمبر من السنة المالية 2018/2019‏, مقارنة بــ‏7,0 شهر بنهاية ديسمبر 2017‏, و‏4,9 شهر بنهاية ديسمبر 2016‏, و‏3,4 شهر بنهاية ديسمبر 2015‏, و‏3,0 شهر بنهاية ديسمبر ‏‏2014‏.

وفي نفس السياق, أوضح المركز أن إجمالي الودائع ‏لدي البنوك قد ارتفع إلى ‏3.7 تريليون ‏جنيه بنهاية أكتوبر 2018, مقارنة بــ ‏ 3,3 تريليون ‏جنيه بنهاية ديسمبر 2017‏, و2,8 تريليون ‏جنيه بنهاية ديسمبر 2016‏, و‏1,9 تريليون ‏جنيه بنهاية ديسمبر 2015‏, و‏1,6 تريليون ‏جنيه بنهاية ديسمبر ‏‏2014‏.

وفي النهاية أكد أن المركز المالي ‏الإجمالي للبنوك قد ارتفع إلى ‏5,5 تريليون ‏جنيه بنهاية أكتوبر 2018, مقارنة بــ ‏ 4,8 تريليون ‏جنيه بنهاية ديسمبر 2017‏, و4,0 تريليون ‏جنيه بنهاية ديسمبر 2016‏, و‏2,5 تريليون ‏جنيه بنهاية ديسمبر 2015‏, و‏2,0 تريليون ‏جنيه بنهاية ديسمبر ‏‏2014‏.