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أشعة على قدم "حاوى" الأهلي لتحديد إصابته

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يخضع صانع ألعاب النادي الأهلي وليد سليمان، لإجراء أشعة بالجزائر لتشخيص إصابته بشكل دقيق وتحديد مدة غيابه، بعد إصابته في مباراة شبيبة الساورة الجزائرى التى أقيمت أمس الجمعة، فى ثاني جولات دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

خالد محمود طبيبي الفريق قال التشخيص المبدئي لإصابة اللاعب هو جزع برباط الداخلى للركبة.

وحمل لاعبو الأهلى وليد سليمان بعد إصابته وحتى وصول الفريق لفندق الإقامة، نظرًا لعدم قدرته على لمس قدمه للأرض.

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