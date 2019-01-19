  • السبت 19 يناير 2019
  • بتوقيت مصر12:33 م
بحث متقدم
السبتية.. حي نال شهرته من حملة نابليون

هل اعتنق نابليون بونابرت الإسلام سرًا في مصر؟

سد النهضة

تطورات جديدة فى مشروع "سد النهضة"

السفير معصوم مرزوق

تأجيل حبس معصوم مرزوق وآخرين لـ 26 يناير

قصة مدربة الجنس.. التي تمتلك أسرارا عن ترامب وروسيا

قصة مدربة الجنس التي تمتلك أسرارا عن ترامب وروسيا

اندلاع حرب الخليج الأولى

أسرار جديدة عن حرب الخليج الأولى

الحبيب الجفري

الجفري يطالب بتدريس مقولة للبابا تواضروس بالمناهج التعليمية

صورة الخبر

«ماك المسيح» يثير الغضب فى إسرائيل

شغب جماهير

القصة الكاملة لـ"الشغب" فى مباراة الإسماعيلي والأفريقي

تنظيم الدولة الإسلامية "ولاية برقة" يعلن مسؤوليته عن تفجيرات ليبيا

داعش يقتل أكثر من 100 جندي

تعرف على أسعار الذهب فى السوق

الذهب ينعش خزائن الاحتياطي الأجنبي المصري

"التضامن" تنقذ 15 مشردًا بمناطق متفرقة بالقاهرة

الحياة السياسية

التضامن مع المشردين
التضامن مع المشردين

وكالات- حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

#

"والى" توقع بروتوكولا لإعادة تأهيل الحضانات غدًا

#

التضامن: مساعدات مالية لأهالي ضحايا سور مدرسة المرج

#

15 مليون جنيه لاكتشاف المبدعين بالمحافظات

قتل الاطفال

قتل الطفلة مليكة

قتل اطفال المدارس

مستشفى الزهور

أنقذ فريق أطفال بلا مأوى التابع لوزارة التضامن الاجتماعى  فى حملة ميدانية موسعة شملت مناطق وسط وشمال القاهرة وبحضور علاء عبد العاطي معاون وزيرة التضامن الاجتماعى للرعاية الاجتماعية، 15 مشردًا، حيث تم إيداع 6 مشردين منهم 5 ذكور وسيدة واحدة فقط إلى دار بسمة للإيواء بالشرقية .

وشملت الأسماء وفقا لبيان الوزارة، السيدة ر.ع.أ تبلغ من العمر 44 عاماً حيث كانت تقيم داخل محطة سكك حديد مصر منذ خمس سنوات وتعانى من اضطرابات نفسية بسيطة، ع.أ.أ يبلغ من العمر 36 عاماً حيث كان يقيم بالشارع بمحيط دوران شبرا ويعانى من ظروف اجتماعية صعبة، أ.م.م يبلغ من العمر 29 عاماً حيث كان يقيم بالشارع بالقرب من دوران شبرا ويعانى من ظروف صحية، ن.ع.ع يبلغ من العمر 52 عاماً حيث كان يفترش الشارع أمام جامع الخازندار بشارع شبرا ويعانى من مرض الكبد وكان بصحبة إبنه ك.ن.ع الذى يبلغ من العمر 20 عاماً حيث إنهما يقيمان بالشارع منذ خمس سنوات نظراً لظروف اجتماعية صعبة، ع.أ.ح يبلغ من العمر 48 عاماً حيث كان يقيم بالشارع بالقرب من محطة مترو كلية الزراعة بشبرا ويعانى من ظروف اجتماعية وصحية صعبة،  فيما رفض عدد 2 من المشردين انتقالهم لدار رعاية اجتماعية كما تم رصد عدد 7 حالات لباعة جائلين وبالتعامل معهم تبين أن لهم مأوي، ووضعت الحالات وتقدم لها أوجه الرعاية الاجتماعية والشخصية لهم وسيتم اتخاذ ما يلزم نحو إعداد دراسة حالة عن كل حالة على حدا وذلك حتى يتم دمجهم في المجتمع على الوجه الأكمل وتقديم الخدمات الصحية

جدير بالذكر أن محافظة القاهرة تحتوى على 4 وحدات متنقلة وذلك لكثرة مناطق البؤرية والتي تحتوى على تجمعات المشردين بلا مأوى من كبار السن والأطفال.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

منصب المرشد العام.. استدعاء العُقد الطبقية!

محمود سلطان

على كراسي الطغاة

فراج إسماعيل

الذهب الأخضر

حسام فتحي

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» انفجار خط بنزين يودى بحياة 21 شخصًا
» أشعة على قدم "حاوى" الأهلي لتحديد إصابته
» بالأسماء.. حكام مباريات افتتاح الجولة العشرين
» أول تعليق لمنى فاروق على الفيديو الفاضح مع شيما
» سيدة تحرق زوجها بسبب "باسوورد المحمول"
» قصة مليونير اكتشف عقمه بعد إنجاب 3 أبناء
» المالية تطرح أذون خزانة بـ17 مليار جنيه
» استقرار فى أسعار الحديد والأسمنت اليوم
» العثور على «رأس جثة ويد وقدم» فى شوارع القليوبية
» "الإدارى" ينظر دعوى فصل موظفي الإخوان
» انخفاض فى أسعار الدواجن اليوم.. والبيضاء بـ20 جنيهًا

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • عصر

    03:03 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:03

  • مغرب

    17:23

  • عشاء

    18:53

من الى
ياسر برهامي
مبارك
الرقابة الإدارية توقع مُحضِر أثناء تقاضيه رشوة
شيعة
الجندي