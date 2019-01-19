"التضامن" تنقذ 15 مشردًا بمناطق متفرقة بالقاهرة

19 يناير 2019 - 12:04 م

أنقذ فريق أطفال بلا مأوى التابع لوزارة التضامن الاجتماعى فى حملة ميدانية موسعة شملت مناطق وسط وشمال القاهرة وبحضور علاء عبد العاطي معاون وزيرة التضامن الاجتماعى للرعاية الاجتماعية، 15 مشردًا، حيث تم إيداع 6 مشردين منهم 5 ذكور وسيدة واحدة فقط إلى دار بسمة للإيواء بالشرقية .

وشملت الأسماء وفقا لبيان الوزارة، السيدة ر.ع.أ تبلغ من العمر 44 عاماً حيث كانت تقيم داخل محطة سكك حديد مصر منذ خمس سنوات وتعانى من اضطرابات نفسية بسيطة، ع.أ.أ يبلغ من العمر 36 عاماً حيث كان يقيم بالشارع بمحيط دوران شبرا ويعانى من ظروف اجتماعية صعبة، أ.م.م يبلغ من العمر 29 عاماً حيث كان يقيم بالشارع بالقرب من دوران شبرا ويعانى من ظروف صحية، ن.ع.ع يبلغ من العمر 52 عاماً حيث كان يفترش الشارع أمام جامع الخازندار بشارع شبرا ويعانى من مرض الكبد وكان بصحبة إبنه ك.ن.ع الذى يبلغ من العمر 20 عاماً حيث إنهما يقيمان بالشارع منذ خمس سنوات نظراً لظروف اجتماعية صعبة، ع.أ.ح يبلغ من العمر 48 عاماً حيث كان يقيم بالشارع بالقرب من محطة مترو كلية الزراعة بشبرا ويعانى من ظروف اجتماعية وصحية صعبة، فيما رفض عدد 2 من المشردين انتقالهم لدار رعاية اجتماعية كما تم رصد عدد 7 حالات لباعة جائلين وبالتعامل معهم تبين أن لهم مأوي، ووضعت الحالات وتقدم لها أوجه الرعاية الاجتماعية والشخصية لهم وسيتم اتخاذ ما يلزم نحو إعداد دراسة حالة عن كل حالة على حدا وذلك حتى يتم دمجهم في المجتمع على الوجه الأكمل وتقديم الخدمات الصحية

جدير بالذكر أن محافظة القاهرة تحتوى على 4 وحدات متنقلة وذلك لكثرة مناطق البؤرية والتي تحتوى على تجمعات المشردين بلا مأوى من كبار السن والأطفال.