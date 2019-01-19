» روسيا تزود ميانمار بطائرات حربية

19 يناير 2019 - 05:12 م

كشف مصدر روسي مطلع، اليوم السبت، أن ميانمار استلمت دفعة طائرات تدريب حربية من طراز (ياك - 130) بموجب عقد موقع مع موسكو.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" المحلية عن مصدر مطلع في موسكو (لم تسمّه) قوله إن "روسيا باشرت في تنفيذ عقد خاص أبرمته مع ميانمار لتزويدها بطائرات من طراز ياك - 130".

ولم يحدد المصدر، عدد الطائرات التي تم تسليمها أو أي تفاصيل عن الصفقة.

وأوضح المصدر أن "تسليم الطائرات لميانمار تم نهاية العام الماضي"، وفق وكالة "الأناضول".

و"ياك - 130"، هي طائرة تدريب روسية متقدمة تحاكي خصائص طائرات الجيل 4+، بدأت عمليات تصميمها في 1991 ودخلت الخدمة في 2010.

ويمكنها تنفذ مهمات الاستطلاع والقتال وتقديم الدعم للقوات البرية بفضل قدرتها على حمل 3 أطنان من الصواريخ والقنابل.