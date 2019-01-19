  • السبت 19 يناير 2019
  • بتوقيت مصر05:50 م
بحث متقدم
ليفربول

بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» وكريستال بالاس

رهف والطحاوي

ناشطة مصرية تدعو لـ«الإباحية» تستقبل«رهف» بكندا

امم افريقيا

بطولة الأمم الأفريقية.. «رب صدفة خير من ألف معاد»

محمود شعراوي

بالقانون.. أصحاب العقارات ملزمون بطلاء واجهات المنازل

الداخلية

كشف غموض 46 حادث قتل وسرقة خلال أسبوع

"مهاتير محمد" يطالب بإقالة رئيس الوزراء

«مهاتير محمد» يحظر دخول الإسرائيليين لماليزيا

جواز سفر

حقيقة تصريحات وزيرة الهجرة بشأن عودة المصريين في الخارج

تميم بن حمد

"تميم" يفاجئ العرب في قمة بيروت

قطر والسعودية

كواليس لأول مرة عن مباراة السعودية وقطر

الجوع في اليمن

اليمن ينزلق نحو كارثة

روسيا تزود ميانمار بطائرات حربية

عرب وعالم

طائرة حربية من طراز ياك 130
طائرة حربية من طراز ياك 130

وكالات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

روسيا تعلن تشييد مركز لصيانة المروحيات فى مصنع حلوان

#

مجموعة السبع تدعو روسيا لضبط النفس واحترام القانون الدولي

#

روسيا: "لم نقم بالمبادرة لكننا قادرون على حماية أنفسنا"

#

بالصور.. وصول أول طائرة من روسيا لمطار شرم الشيخ

روسيا

ميانمار

طائرة حربية

ياك 130

كشف مصدر روسي مطلع، اليوم السبت، أن ميانمار استلمت دفعة طائرات تدريب حربية من طراز (ياك - 130) بموجب عقد موقع مع موسكو.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" المحلية عن مصدر مطلع في موسكو (لم تسمّه) قوله إن "روسيا باشرت في تنفيذ عقد خاص أبرمته مع ميانمار لتزويدها بطائرات من طراز ياك - 130".

ولم يحدد المصدر، عدد الطائرات التي تم تسليمها أو أي تفاصيل عن الصفقة.

وأوضح المصدر أن "تسليم الطائرات لميانمار تم نهاية العام الماضي"، وفق وكالة "الأناضول".

و"ياك - 130"، هي طائرة تدريب روسية متقدمة تحاكي خصائص طائرات الجيل 4+، بدأت عمليات تصميمها في 1991 ودخلت الخدمة في 2010.

ويمكنها تنفذ مهمات الاستطلاع والقتال وتقديم الدعم للقوات البرية بفضل قدرتها على حمل 3 أطنان من الصواريخ والقنابل.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رد قلبي.. والباقوري (1/2)

محمود سلطان

على كراسي الطغاة

فراج إسماعيل

سوريا..الأسد أو نحرق البلد(2-2)

د. هشام الحمامي

الذهب الأخضر

حسام فتحي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وإشبيلية
» مليار دولار قرضًا صينيًا لتمويل "القطار الكهربائي"
» روسيا تزود ميانمار بطائرات حربية
» تأجيل نظر طعن أبو الفتوح وآخرين لإدراجهم على قوائم الإرهاب
» انقسام أمريكي بشأن قرار الانسحاب من سوريا
» «السعيد» يقود هجوم الزمالك أمام اتحاد طنجة
» «الشناوي»: الأهلي لم يفقد الأمل في المنافسة على الدوري
» فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في الجزائر
» 66 قتيلًا و76 مصابًا في انفجار خط أنابيب وسط المكسيك
» ولفرهامبتون يحقق فوزًا مثيرًا على ليستر سيتي
» يلقي زوجته الحامل من الطابق الثالث لهذا السبب

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • عشاء

    06:53 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:03

  • مغرب

    17:23

  • عشاء

    18:53

من الى
ياسر برهامي
مبارك
الرقابة الإدارية توقع مُحضِر أثناء تقاضيه رشوة
شيعة
الجندي