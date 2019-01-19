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انقسام أمريكي بشأن قرار الانسحاب من سوريا

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انقسام أمريكي بشأن قرار الانسحاب من سوريا
انقسام أمريكي بشأن قرار الانسحاب من سوريا

وكالات - خالد الشرقاوي

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الانسحاب من سوريا

انقسام أمريكي

كشف استطلاع للرأي عن انقسام بين الأمريكيين بشأن إعلان الرئيس دونالد ترامب، نيته سحب قوات بلاده من سوريا.

وأظهر الاستطلاع الذي أجراه مركز "بيو" للأبحاث ونشر نتائجه مساء الجمعة، أن 45% من الأمريكيين يرون قرار الانسحاب "خاطئا"، بينما قال 43% إن القرار "سليم".

وعلى صعيد الانتماءات الحزبية، كشف الاستطلاع أن 58% من المنتمين للحزب الجمهوري اعتبروا القرار "صحيحا"، مقابل 30% ممن قالوا عكس ذلك، وفق وكالة "الأناضول".

وبالنسبة للديمقراطيين، رأى 30% منهم فقط القرار سليما، مقابل 60% اعتبروه خاطئا، حسب الاستطلاع.

وذكر 28% ممن شملهم الاستطلاع أنهم يعتقدون أن ترامب لديه خطة واضحة بشأن الانسحاب، مقابل 56% رأوا غير ذلك.

وأجرى مركز "بيو" الاستطلاع خلال الفترة من 9 إلى 14 يناير الجاري، على عينة من 1505 أمريكيين، دون أن يذكر هامش الخطأ وطريقة إجرائه.

وفي 19 ديسمبر 2018، أعلن ترامب نيته سحب جنود بلاده من الشمال السوري، والبالغ عددهم ألفي جندي.


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