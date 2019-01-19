«التخطيط»: 31 مليار دولار قيمة الصادرات المستهدفة

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أكدت هويدا بركات، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط، أن الحكومة تستهدف مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى بنسبة 32%، وارتفاع عائدات الصادرات الصناعية بحيث لا تقل عن 20%، ما يعنى ارتفاع عائد الصادرات الصناعية من 15 مليار دولار فى 17/2018 إلى 31 مليار دولار بانتهاء برنامج وخطة الحكومة الرباعية فى 21/2022.

أضافت، خلال افتتاح فاعليات مؤتمر التنمية المستدامة لتنمية الأعمال تحت عنوان «أهداف التنمية المستدامة.. فرص واستدامة للقطاع الخاص»، الذى نظمه مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة فى اتحاد الصناعات المصرية، أمس، أنه يتم حاليا إعداد خطة عمل للإصلاحات الهيكلية للقطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة التى تتمتع بعلاقات تشابكية مع باقى القطاعات.

أوضحت أن تلك الإصلاحات القطاعية تأتى بعد نجاح برامج التثبيت التى نفذتها الحكومة فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، مشيرة إلى قطاع الصناعة الذى يعد من القطاعات التى تحظى بأولوية، حيث تستهدف حزمة الإصلاحات فى هذا القطاع مُضاعفة معدل النمو الصناعى بنهاية عام 21/2022، لتبلغ 10%، مع مساهمة هذا القطاع فى النمو الاقتصادى فى 18/2019 بنسبة 20% وزيادة تلك النسبة إلى 23% فى 21/2022.

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