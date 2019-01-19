نعيم: برنامج الطروحات يخفض عجز الموازنة 0.5%

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 قال بنك الاستثمار "نعيم" في مذكرة بحثية، إن تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة من شأنه أن يُسهم في خفض العجز في حدود 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين الماليين الجاري والمقبل. وقالت الورقة البحثية إن أبرز التحديات التي تواجه مسيرة تحقيق الدولة لمستهدفات العجز المالي هي مخاطر ارتفاع أسعار النفط، موضحة أن نسبة التعديلات المطلوية في الأسعار المحلية للمنتجات البترولية تبلغ حوالي 20% عند وصول سعر برميل النفط إلى 55 دولارا، بينما يتوقع أن تقفز تكاليف دعم الدعم بحوالي 4 مليارات جنيه سنويا عن كل زيادة بقيمة دولار واحد للبرميل.

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