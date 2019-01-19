  • السبت 19 يناير 2019
  • بتوقيت مصر05:47 م
بحث متقدم
ليفربول

بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» وكريستال بالاس

رهف والطحاوي

ناشطة مصرية تدعو لـ«الإباحية» تستقبل«رهف» بكندا

امم افريقيا

بطولة الأمم الأفريقية.. «رب صدفة خير من ألف معاد»

محمود شعراوي

بالقانون.. أصحاب العقارات ملزمون بطلاء واجهات المنازل

الداخلية

كشف غموض 46 حادث قتل وسرقة خلال أسبوع

"مهاتير محمد" يطالب بإقالة رئيس الوزراء

«مهاتير محمد» يحظر دخول الإسرائيليين لماليزيا

جواز سفر

حقيقة تصريحات وزيرة الهجرة بشأن عودة المصريين في الخارج

تميم بن حمد

"تميم" يفاجئ العرب في قمة بيروت

قطر والسعودية

كواليس لأول مرة عن مباراة السعودية وقطر

الجوع في اليمن

اليمن ينزلق نحو كارثة

مليار دولار قرضًا صينيًا لتمويل "القطار الكهربائي"

آخر الأخبار

مترو الانفاق
الانفاق

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

بالإنفوجراف.. "الوزراء " ينشر حصاد القطاع المصرفى لـ5 سنوات

#

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية عن "الفيسبوك"

#

روحاني: حجم التجارة مع العراق سيرتفع إلى 20 مليار دولار سنويًّا

#

«المركزي» يبيع أذون خزانة بقيمة 1.7 مليار دولار


وقعت الحكومة المصرية ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق،الاتفاقية التنفيذية مع بنك "إكزيم" الصينى، لتوفير تمويل مُيسر قيمته 1.2 مليار دولار لتنفيذ مشروع القطار الكهربائي (السلام - العاصمة الإدارية -العاشر من رمضان).
وأجريت مراسم التوقيع، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، وتشي بينج، نائب رئيس بنك "إكزيم" الصيني .
وأوضح وزير النقل هشام عرفات أن القرض يغطي التكلفة الإجمالية للمشروع، الذي يشمل 11 محطة، ويخدم 350 ألف راكب، في حين كانت خطوط السكك الحديدية القديمة تخدم مليونا و100 ألف راكب.
أضاف أن الجانبين المصري والصيني كانا وقعا اتفاقية إطارية لاستكمال القرض ليصل إلى 1.2 مليار دولار منها 739 مليون دولار بنسبة فائدة 1.8% ، و 461 مليون دولار بنسبة فائدة قدرها 2%، سيتم سدادها على مدار 15 عاما، وبفترة سماح لمدة 5 سنوات.
وتقدر السرعة التصميمية للقطار الكهربائي بـ120 كيلو مترا في الساعة، فيما يمتد المشروع بطول 67.8 كيلو متر.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رد قلبي.. والباقوري (1/2)

محمود سلطان

على كراسي الطغاة

فراج إسماعيل

سوريا..الأسد أو نحرق البلد(2-2)

د. هشام الحمامي

الذهب الأخضر

حسام فتحي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وإشبيلية
» مليار دولار قرضًا صينيًا لتمويل "القطار الكهربائي"
» روسيا تزود ميانمار بطائرات حربية
» تأجيل نظر طعن أبو الفتوح وآخرين لإدراجهم على قوائم الإرهاب
» انقسام أمريكي بشأن قرار الانسحاب من سوريا
» «السعيد» يقود هجوم الزمالك أمام اتحاد طنجة
» «الشناوي»: الأهلي لم يفقد الأمل في المنافسة على الدوري
» فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في الجزائر
» 66 قتيلًا و76 مصابًا في انفجار خط أنابيب وسط المكسيك
» ولفرهامبتون يحقق فوزًا مثيرًا على ليستر سيتي
» يلقي زوجته الحامل من الطابق الثالث لهذا السبب

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • عشاء

    06:53 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:03

  • مغرب

    17:23

  • عشاء

    18:53

من الى
ياسر برهامي
مبارك
الرقابة الإدارية توقع مُحضِر أثناء تقاضيه رشوة
شيعة
الجندي