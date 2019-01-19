المقاولون العرب يتعادل إيجابيًا مع النجوم

19 يناير 2019 - 05:34 م

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، نتيجة لقاء المقاولون العرب والنجوم، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع الـ20 بالدورى العام.

سجل هدفىّ المقاولون العرب أحمد على وإسلام فؤاد فى الدقيقتين 4 و91 ، بينما أحرز للنجوم أحمد شرويدة وأحمد جمال فى الدقيقتين 23 و87.

شهدت المباراة أزمة بين الفريقين بعدما ألغى الحكم محمد الحنفى هدفا لأحمد على بداعى لمس الكرة بيده، وهو ما أثار لغطا شديدا قبل حسمه وإلغاء الهدف.