"إعلام مجلس الوزراء" ‏يسلط الضوء على حصاد‎ ‎القطاع المصرفي في 4 سنوات

عصام الشربيني
انطلاقاً من حرص المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, على تسليط الضوء على حصاد القطاع المصرفي وذلك خلال الفترة من 2014 حتى 2018, فقد أعلن المركز الإعلامي ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 42.6 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر 2018, مقارنة بــ 37.0 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2017, و24.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2016, و16.4 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2015, و15.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2014.
وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, أنه بالنسبة لعدد شهور الواردات السلعية التي يغطيها صافي الاحتياطيات الدولية, فقد ارتفع إلى 7.7 شهر بنهاية ديسمبر 2018 وهي قيمة مقدرة على أساس الواردات السلعية خلال الفترة يوليو/ سبتمبر من السنة المالية 2018/2019, مقارنة بــ 7,0 شهر بنهاية ديسمبر 2017, و4,9 شهر بنهاية ديسمبر 2016, و3,4 شهر بنهاية ديسمبر 2015, و3,0 شهر بنهاية ديسمبر 2014.
وفي نفس السياق, أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, أن إجمالي الودائع لدي البنوك قد ارتفع إلى 3.7 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2018, مقارنة بــ 3,3 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2017, و2,8 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2016, و1,9 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2015, و1,6 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2014.
وفي النهاية أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, أن المركز المالي الإجمالي للبنوك قد ارتفع إلى 5,5 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2018, مقارنة بــ 4,8 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2017, و4,0 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2016, و2,5 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2015, و2,0 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2014.
وسوف يواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلقاء الضوء على كافة الأنشطة والإنجازات التي تجري على أرض مصر، والتي من شأنها أن تسهم في تيسير حياة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.
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