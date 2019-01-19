رئيس الوزراء يتابع تكليفات الرئيس خلال افتتاح مشروع "بشاير الخير3"

19 يناير 2019 - 06:27 م









عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكـان والمـرافق والمجتمعـات العمـرانية، اجتماعاً حضره وزير التنمية المحلية، ومحافظ الاسكندرية، ومدير جمعية الأورمان، ورئيس قطاع الشئون المالية للمديريات بوزارة التضامن، لمتابعة تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي وجه بها خلال خلال افتتاح مشروع "بشاير الخير 3"، بمنطقة غيط العنب بمحافظة الإسكندرية، والذي يشتمل على منطقة إسكان شاملة المرافق والخدمات وعدد من المنشآت الحيوية.



وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء على أن يكون التعاقد في المشروع بضوابط حاسمة تضمن وصول هذه الوحدات المدعومة من الدولة لمستحقيها، وعدم المتاجرة بها، أو وصولها لغير مستحقيها، وكذا ما يضمن الحفاظ على هذه الاستثمارات التي أنفقتها الدولة في هذه المشروعات، والحفاظ على الأثاث الذي وفرته الدولة للمستحقين، وعدم تغيير نشاط الوحدة.



وشدد مدبولى على ضرورة أن يكون هناك عقد نموذجي موحد لكل مشروعات تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، مع التأكيد على إزالة أي منطقة غير آمنة يتم نقل أهلها إلى الوحدات السكنية الجديدة على الفور، حتى لا تتكرر هذه الظواهر مرة أخرى، كما تم التأكيد على أهمية إدارة المناطق التي يتم تطويرها بأعلى كفاءة، والإهتمام بأعمال الصيانة، وكذا التشديد على رؤساء الأحياء بالمرور بصورة دورية لمنع أي مخالفة، والتعامل معها إن حدثت على الفور.



كما تم التأكيد على ضرورة إلتزام السكان بعدم تغيير أى شىء فى وحداتهم السكنية يؤثر على المظهر الحضارى للمشروع، سواء بغلق البلكونة، أو أي شباك، أو خلافه، حتى لا يتم تشويه المشروع، مع أهمية المتابعة الدورية لأعمال التسكين بالمشروع، والإنتظام في سداد الإيجار، وكذا سداد مستحقات الدولة عن المرافق، وإعداد تقرير شهري بنتائج هذه المتابعة، مع استكمال تركيب العدادات مسبقة الدفع لتوفير الخدمة في إطارٍ من ضمان حق الدولة

