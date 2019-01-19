  • السبت 19 يناير 2019
  • بتوقيت مصر07:27 م
بحث متقدم
الزمالك

بث مباشر.. مباراة الزمالك واتحاد طنجة

الوفد: نطالب بتغيير وزاري شامل

الأحزاب تطلب دعم الدولة: لله يا حكومة

محمد صلاح

«صلاح» يكتب تاريخًا جديدًا للعرب وإفريقيا

شيخ الأزهر ومستشاره السابق

«تكريم خاص» من بابا الفاتيكان لمستشار شيخ الأزهر السابق

سد النهضة

خبيرة: لدي وثائق عن امتلاك مصر لأرض "سد النهضة"

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

جمعة: لا توجد دولة بالعالم توفر سكنًا مثل مصر

مجلس النواب

نائب: 4 اقتراحات توفر للدولة 100 مليار جنيه

رهف والطحاوي

ناشطة مصرية تدعو لـ«الإباحية» تستقبل«رهف» بكندا

امم افريقيا

بطولة الأمم الأفريقية.. «رب صدفة خير من ألف معاد»

محمود شعراوي

بالقانون.. أصحاب العقارات ملزمون بطلاء واجهات المنازل

تركيا تقرر إقامة "منطقة آمنة" في سوريا

عرب وعالم

اردوغان
اردوغان

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

تركيا تدفع بتعزيزات عسكرية جديدة إلى الحدود السورية

#

عاصفة ثلجية عاتية تجتاح الولايات المتحدة

#

مقتل 4 مدنيين بتفجير إرهابي بمنطقة عفرين شمالي سوريا

#

مقتل جندي تركي في إطلاق نار بحلب


أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن أنقرة ستتولى إقامة "المنطقة الآمنة" في شمال سوريا التي اقترحها نظيره الأمريكي دونالد ترامب.
وأدلى أردوغان بهذه التصريحات غداة مكالمة هاتفية مع ترامب، في محاولة للتخفيف من حدة التوتر بعدما هدد الرئيس الأمريكي بـ"تدمير" الاقتصاد التركي في حال أن هاجمت أنقرة القوات الكردية في سوريا.
وأكد أردوغان أن المكالمة الهاتفية مع ترامب كانت "إيجابية للغاية"، وقال: "سنقيم منطقة آمنة بعرض 20 ميلًا (30 كلم) على الحدود مع سوريا".
وتأتي التطورات الأخيرة بعدما أعلن ترامب، الأحد، أن "الولايات المتحدة ستدمر تركيا اقتصاديًّا في حال أن هاجمت الأكراد"، في تهديد أثار ردود فعل غاضبة في أنقرة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رد قلبي.. والباقوري (1/2)

محمود سلطان

على كراسي الطغاة

فراج إسماعيل

سوريا..الأسد أو نحرق البلد(2-2)

د. هشام الحمامي

الذهب الأخضر

حسام فتحي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» «ترامب» يستقبل نعوش أربعة جنود قُتلوا في سوريا
» جمارك الغردقة تضبط واقعتي رشوة وتهريب أدوية
» إصابة ضابط شرطة بطلق ناري
» «صلاح» يسجل ثنائية في فوز ليفربول على كريستال
» أفغانستان.. مقتل 7 عناصر شرطة في هجوم لطالبان
» تركيا تقرر إقامة "منطقة آمنة" في سوريا
» «حماس»: إسرائيل غير جاهزة لصفقة تبادل أسرى
» غدًا بدء تسليم 360 وحدة بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر"
» تركيا: 53 ألف سوري يمكنهم التصويت بانتخاباتنا المحلية
» صورة.. صفحة «زملكاوية» تشمت في إصابة وليد سليمان
» الأمم المتحدة توفر الغذاء لأكثر من 9.5 مليون يمني

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:03

  • مغرب

    17:23

  • عشاء

    18:53

من الى
ياسر برهامي
مبارك
الرقابة الإدارية توقع مُحضِر أثناء تقاضيه رشوة
شيعة
الجندي