البحث عن مجهولين سرقوا محل هواتف محمولة

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المباحث

 تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة جهودها للتوصل لهوية المتهمين بسرقة محل هواتف محمولة بالبدرشين، حيث استولى 4 لصوص على عدد كبير من الهواتف المحمولة وفروا هاربين بواسطة سيارة ملاكي، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة البدرشين بلاغا من صاحب محل هواتف محمولة أفاد فيه بسرقة مجهولين للمحل.

وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة، تبين أن المتهمين حطموا أقفال الباب واستولوا على كراتين تحتوي على عدد كبير من الهواتف المحمولة وفروا هاربين بواسطة سيارة ملاكي.

وحرر محضر بالواقعة، وتكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها لضبط مرتكبي الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.


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