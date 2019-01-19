» إصابة ضابط شرطة بطلق ناري

19 يناير 2019 - 07:15 م

أصيب ضابط شرطة بمركز شرطة طيبة، شمالي الأقصر، بطلق ناري عن طريق الخطأ أسفل الرقبة أثناء تنظيف سلاحه الميري، وتم نقله إلى مستشفى الأقصر الدولي لخطورة الإصابة.

كان اللواء طارق علام، مدير أمن الأقصر تلقى إخطارا يفيد إصابة ملازم أول محمد. ب. ف«ضابط شرطة بمركز شرطة طيبة بطلق نارى دخول وخروج أسفل الرقبة عن طرق الخطأ أثناء تنظيف سلاحه الميرى بالاستراحة.

تم استدعاء سيارة إسعاف ونقله إلى مستشفى الأقصر الدولى ووضعه تحت الملاحظة الطبية العاجلة وعمل اللازم في الإصابة التي تعرض لها أسفل الرقبة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة للتحقيق في الواقعة.