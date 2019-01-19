» «كلوب»: محمد صلاح لاعب عالمي

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المصريون

صلاح

كلوب

أشاد يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول، بالمستوى المميز الي يقدمه محمد صلاح بعدما نجح في تسجيل هدفين فى فوز فريقه على كريستال بالاس بنتيجة 4 – 3، فى المباراة التى جمعتهما اليوم بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

وقال كلوب فى تصريحات ما بعد المباراة: "محمد صلاح لاعب لا يصدق، وصوله إلى الهدف الـ50 فى مباراته الـ 72 بمسابقة الدورى الإنجليزى إنجاز استثنائى".

وأضاف مدرب ليفربول: "محمد صلاح يثبت مباراة بعد مباراة أنه الأفضل لست متفاجئا بما يقدمه مع ليفربول، مساهمته فى الفوز على كريستال بالاس اعتادنا عليها، ببساطة هو لاعب على مستوى عالمى".

محمد صلاح أصبح أسرع لاعب عربى يُسجل هدفه الـ 50 فى الدورى الإنجليزى (48 مع ليفربول، 2 مع تشيلسي)، الفرعون المصرى احتاج 72 مباراة للوصول إلى هذا الرقم التاريخى ليصبح رابع أسرع لاعب يصل إلى هذا الرقم فى تاريخ البريميرليج.


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