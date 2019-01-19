غدًا الحكم في طعن المتهمين بأحداث الدقي

19 يناير 2019 - 09:20 م

تصدر غدا الأحد محكمة النقض، حكمها في طعن 17 متهمًا صادر ضدهم أحكام بالإعدام والمؤبد من محكمة الجنايات فى القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث الدقى.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم" تأسيس جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، وتنظيم تجمهره مؤلفة من أكثر من 5 أشخاص، والتلويح

بالعنف، واستعراض القوة، والقتل والشروع فى القتل، وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة فضلاً عن حيازة مفرقعات وزجاجات مولوتوف، بغرض استعمالها للإخلال بالأمن العام، والتعدى على القوات الشرطية والمنشآت العامة والخاصة.