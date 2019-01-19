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نائب: عودة "مرسيدس بنز" يؤكد أن مصر أصبحت قبلة استثمار

الحياة السياسية

الدكتور أيمن أبو العلا
الدكتور أيمن أبو العلا

حسن علام- متابعات

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البرلمان

المصرين الاحرار

مرسيدس بنز

أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن قرار شركة "مرسيدس بنز" بعودة عملها إلى مصر يمثل مؤشر قوى على نجاح تحركات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ووزارة الاستثمار في تحسين مناخ الأعمال والاستثمار .

وأضاف أبو العلا، في بيان له اليوم، أن "مرسيدس بنز" واحدة من أكبر شركات صناعة السيارات في العالم وعودتها للعمل شهادة ثقة دولية كبيرة بأن مصر في طريقها لتكون قبلة استثمارية حقيقية لأهم الشركات فى العالم كله، وهو ما يعزز تحول الاقتصاد المصري إلى الانتعاش وصعوده لمؤشرات أكثر إيجابية خلال الفترة المقبلة.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد حصاد تحركات الرئيس والحكومة ووزارة الاستثمار،  فى توفير كل عوامل النجاح فى ملف الاستثمار والتحول من الروتين والتعقيد إلى المرونة والسهولة مما شجع كثير من الشركات العالمية على العمل فى مصر.

 

 


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