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اللجنة الدينية بمجلس النواب: بناء مصر يبدأ ببناء الإنسان

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جانب من المؤتمر
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حسن علام- متابعات

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أكد الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب والرئيس الأسبق لجامعة الأزهر، أن بناء البشر  أهم بناء يمكن أن يقوم به الإنسان، مضيفا أن بناء مصر يبدأ ببناء الإنسان قبل بناء أي شىء آخر.

وأشار العبد خلال فعاليات مؤتمر وزارة الأوقاف في نسخته التاسعة والعشرين من مؤتمرها الدولي الذي ينظمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع لها، أن بناء الإنسان القوى أهم من بناء الاقتصاد والصروح الكبيرة لأن الإنسان أهم بناء.

المؤتمر برئاسة وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، وحضور 130 عالم ومفتى ووزير، وتدور الفعاليات حول بناء الشخصية الوطنية وهوية الدول على مدار يومين وتشمل افتتاح أكاديمية الدعاة العالمية.


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