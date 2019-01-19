العثور على طفلة مذبوحة بعد يومين من اختفائها بأسيوط

19 يناير 2019 - 09:28 م

عثر أهالي شارع المدارس ببندر ومدينة أبوتيج التابعة لمحافظة أسيوط، على طفلة لم تتعد الثلاث السنوات مذبوحة وملقاة أسفل "كنبة" بمنزل مجاور لمنزلها بعد اختفائها منذ أمس الأول، وتم التحفظ على جثتها وجار التحري حول ملابسات الحادث وكشف الجناة.

تلقى اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوتيج يفيد ورود بلاغ من أهالي شارع المدارس ببندر مدينة أبوتيج لرئيس المباحث بمركز الشرطة بالعثور على جثة الطفلة مريم محمد عارف 3 سنوات مذبوحة وملقاة أسفل "كنبة" بمنزل مجاور لمنزلها بنفس الشارع.

وبالتحري حول الواقعة، أشار الأهالي إلى أن الطفلة اختفت منذ أول أمس في ظروف غامضة وتم إبلاغ الجهات المختصة باختفاء الطفلة ولفت أحد أقارب الطفلة إلى احتمالية اختطافها نظرا لوجود خلافات بين عائلتها وعائلة أخرى.

وتم نقل الجثة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة بمشرحة المستشفى المركزي، وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتكثيف التحريات واستجواب أهل الطفلة والجيران لكشف ملابسات الواقعة وسرعة ضبط الجناة.