«جروس»: نستحق التأهل لدور المجموعات بالكونفدرالية

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الزمالك

جروس

أبدى السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سعادته بفوز فريقه على نظيره اتحاد طنجة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في إياب دور الـ 32 من الكونفدرالية الأفريقية.

وقال «جروس» خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء: «سعيد للغاية بآداء الفريق، والوصول لدورى المجموعات في مجمل المباراتين، كما أننا نستحق التأهل لهذا الدور المتقدم من البطولة عن جدارة».

وتابع « مباراتنا اليوم أمام اتحاد طنجة، كانت في غاية الصعوبة، كان لابد وأن يظهر آداء الفريق بتلك الطريقة، ففي البداية كان مظهرنا جيد للغاية بكل تأكيد، وأتيحت للفريق المغربي بعض الفرص السانحة للتسجيل، وجاءت جميعها من أخطاء لاعبينا الفردية».

وأكمل «أكبر الأزمات التي نمر بها خلال الوقت الراهن هو عامل ضيق الوقت، خاصة قبل مواجهتنا المرتقبة المقبلة بالدوري أمام بيراميدز».

وبسؤاله عن إمكانية لحاق مصطفى فتحي بمباراة الزمالك المقبلة أمام بيراميدز، أجاب قائلًا: «مصطفى فتحي يتدرب مع الفريق بانتظام، وسوف يتحدد موقفه من المشاركة أمام بيراميدز، غدًا».

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