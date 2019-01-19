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الدوري الإنجليزي.. آرسنال «النني» يهزم تشيلسي

الرياضة

ارسنال
ارسنال

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المصريون

أرسنال

حقق فريق آرسنال الإنجليزي فوزًا غاليًا على تشيلسي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وسجل هدفي آرسنال ألكسندر لاكازيتي ولوران كوتشيلني في الدقائق 14 و39.

وشهدت مجريات اللقاء تعرض ظهير آرسنال هيكتور بيليرين لإصابة قوية اضطر على أثرها مغادرة الملعب على نقالة.

وبهذا الفوز ، رفع آرسنال رصيده إلى 44 نقطة ليقفز للمركز الخامس بالتساوي مع مانشستر يونايتد ، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 47 نقطة في المركز الرابع.


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