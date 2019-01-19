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قناة إسرائيلية:

نتنياهو يعرض على تشاد حماية حدودها مع ليبيا

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المصريون ووكالات

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قالت محطة تلفزيونية إسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعرض، الأحد، على رئيس تشاد إدريس ديبي، المساعدة في حماية حدودها مع ليبيا. 
وذكرت القناة (12) في التلفزيون الإسرائيلي (خاصة) أن نتنياهو سيعرض على ديبي المساعدة في منع تسلل مسلحين من مجموعات "إرهابية". 
ورجحت القناة أن يتم التوافق إيجابيا في هذه القضية، وأن تساعد إسرائيل فعليًا في حماية الحدود وتعزيز القوات التشادية هناك، من دون تفاصيل بشأن طبيعة تلك المساعدة. 
ومن المقرر أن يغادر نتنياهو، الأحد، تل أبيب متجها إلى تشاد للقاء ديبي، في زيارة تستغرق عدة ساعات فقط. 
ووصفت القناة الزيارة بـ"التاريخية". 
وحسب القناة، رجح مسؤولون لم تسمهم، أن يعلَن عن إعادة العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين. 
وكان رئيس تشاد، إدريس ديبي، قد وصل في 25 نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، إلى إسرائيل، في أول زيارة من نوعها لرئيس هذه الدولة المسلمة الواقعة وسط إفريقيا، وبعد قطيعة دامت لأكثر من 45 عاما بين البلدين.

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