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الاحتلال يعتزم منع مدارس "أونروا" من العمل شرقي القدس

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ذكرت وسائل إعلام عبرية، السبت، أن إسرائيل تعتزم منع مدارس "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" (أونروا) من العمل في مناطق شرقي القدس بدءًا من العام الدراسي المقبل.
ووفق وسائل الإعلام، من بينها القناة السابعة (خاصة)، فإن عدة جلسات مغلقة عقدت مؤخرا في مجلس الأمن القومي التابع لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمناقشة خطة منع "أونروا" من أي نشاطات في شرقي القدس. 
وقالت القناة إن نتنياهو بنفسه شارك في بعض تلك الجلسات.
وحسب القناة، فإنه تم اتخاذ قرار باعتماد خطة الرئيس السابق لبلدية القدس نير بركات، فيما يتعلق بمؤسسات "أونروا"، والعمل في وقت مبكر بشأن المؤسسات التعليمية.
ووفقا للخطة، سيتم تخصيص مدارس تابعة لبلدية القدس وإلغاء مدارس الأونروا ومنعها من العمل. 
وبينت القناة السابعة أنه "سيتم تخصيص مبانٍ جديدة لتلك المدارس أو استئجار مبانٍ بشكل مؤقت إلى حين إنشاء أخرى جديدة".
وأشارت أن هذه الخطة تأتي بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإلغاء تمويل "أونروا" العام الماضي. 
وتعاني الوكالة الأممية من أكبر أزمة مالية في تاريخها، بعد القرار الأمريكي، بوقف كامل مساهمتها السنوية للوكالة البالغة 365 مليون دولار.
وحسب الوكالة، فإن هناك أكثر من 1600 طالب فلسطيني يتعلمون في مدارس "أونروا" في القدس.

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