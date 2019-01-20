تصريحات مثيرة للرئيس السوداني في خطاب جديد

20 يناير 2019 - 12:10 ص

أكد الرئيس السوداني، عمر البشير، السبت، "احترامه الكامل للشباب السوداني الذي تظاهر بحثاً عن أوضاع أفضل ولتحقيق مطالب اقتصادية".



وقال البشير وفقاً لوكالة السودان الرسمية للأنباء، خلال مخاطبته مؤتمرا لحزبه (المؤتمر الوطني) إن" خروج الشباب في هذا المنحى مبرر(..) لكن تحقيق مطالبهم لا يتم بالتخريب".



واتهم البشير "بعض الأحزاب السياسية وأعداء الوطن والمخربين باستغلال هذه التظاهرات الشبابية"، دون تفصيل.



وأوضح أن "الشباب هم مستقبل السودان وستحقق لهم الدولة مطالبهم العادلة وستحل لهم مشاكلهم".



وأكد الرئيس السوداني أن" الوصول للسلطة مكانه صندوق الانتخابات".



وشدد "على ضرورة الدفاع عن البلاد وحفظ أمنها ووحدته واستقراره وسلامة أراضيه وعدم السماح بتحويل الشعب السوداني للاجئين".



وذكر البشير الشباب" بأن شعوب الربيع العربي يعيش جزء كبير منهم الآن في السودان".



ومضى بالقول" أعداء الوطن يريدون تشتيت السودان وشعبه كما شتتوا شعوب اليمن وسوريا".



واستطرد "هذا لن يحدث أبداً".



وتجددت، الجمعة، الاحتجاجات بعدد من أحياء العاصمة السودانية الخرطوم، فيما أعلنت لجنة أطباء السودان، وفاة متظاهر بـ"بري" شرقي الخرطوم، متأثرا بجراحة.

