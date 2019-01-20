» نصائح هامة لطلاب الثانوية للتعامل مع امتحان الكتاب المفتوح

وجه الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، نصائح لطلاب المرحلة الثانوية للتعامل مع نظام امتحان الكتاب المفتوح.



وقال حجازي خلال لقائه ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد» «بعض الطلاب تعتقد أنها طالما ستأخذ الكتاب معها الامتحان، فلن تذاكر، وخلال الامتحان لا يعرف أماكن المعلومات بالكتاب»، مطالبا الطلاب بالمذاكرة جيدا قبل الامتحان حتى يتمكن من البحث في الكتاب بشكل جيد ويحصل على المعلومة بسهولة.

