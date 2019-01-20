"مركز السموم" يحذر من "القاتل الصامت" بالمنازل

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حذرت مها غانم، المشرف على مركز السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، من «سخانات الغاز»، مضيفة أنها قد تؤدي للوفاة حالة تركها مفتوحة ويتسرب ثاني أكسيد الكربون.
وأضافت «غانم» في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» مع الإعلامي سعيد حساسين عبر فضائية «الرافدين+»، أن المركز تصل إليه حالات مُصابة بتسمم بسبب استنشاق كمية كبيرة من الغاز.
ونصحت «غانم» المواطنين بمتابعة مفاتيح الغاز أو البوتاجاز، وعدم إغلاق الشبابيك أثناء التواجد في الحمام بشكل مطول، مضيفة: «3 دقايق وتطلع، ناس كتيرة توفاها الله بسبب التطويل في الحمام»، على حد قولها.


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