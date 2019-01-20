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«شعبة الملابس» يبشر المواطنين بتخفيضات كبرى

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مد فترة أوكازيون الصيف حتى نهاية الشهر الحالى
مد فترة أوكازيون الصيف حتى نهاية الشهر الحالى

المصريون ـ متابعات

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أكد يحيى الزنانيري، نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية، أن أوكازيون الشتاء بدأ مبكراً بسبب حالة الكساد الشديدة في مصر لنعطي مساحة أكبر للمستهلك والصانع للبيع.
وأوضح «الزنانيري» في برنامجه «انفراد» عبر فضائية «الرافدين+»، مساء السبت، أن الأسعار رغم التخفيضات «مرتفعة» أيضا، مضيفا: «الأسعار غالية نعمل ايه».
وأشار عضو اتحاد الغرف التجارية إلى أن الخصم على السلع في الأوكازيون الشتوي يصل لـ 50%، «كل المحلات حريصة على إتمام البيع».


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