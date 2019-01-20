  • الأحد 20 يناير 2019
  • بتوقيت مصر02:37 ص
بحث متقدم
إغلاق ٢١ مزرعة دواجن لمخالفتها الشروط البيئية بالمنيا

شعبة الدواجن تحذر من كارثة وبائية لهذا السبب

سخان

"مركز السموم" يحذر من "القاتل الصامت" بالمنازل

أديب وتركي

"أديب" يوجه رسالة نارية لـ"آل الشيخ" بسبب الزمالك

البشير

تصريحات مثيرة للرئيس السوداني في خطاب جديد

صلاح و كلوب

تعليق ناري لـ"كلوب" على أداء "صلاح".. هذا ما قاله

عكاشة

"عكاشة" يكشف علاقة الإخوان بإغتيال السادات

أرشيفية

«خليها تصدي» تزعج تجار السيارات.. فهل يحدث تراجع؟

أرشيفية

إثيوبيا تدشن سدًا جديدًا.. وخبراء مصريون يعلقون

الاخوان

محلل يجيب: هل تطيح الأزمة السياسية في بريطانيا بالإخوان؟

الوفد: نطالب بتغيير وزاري شامل

الأحزاب تطلب دعم الدولة: لله يا حكومة

بالفيديو..

تعليق ضياء رشوان على أنباء ترشحه لمنصب نقيب الصحفيين

الحياة السياسية

ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات
ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

إطلاق اسم محمد صلاح على جائزة الصحافة الرياضية

#

«سلامة»: ملاحظات الصحفيين على جزاءات «الأعلى للإعلام» قانونية

#

رد مفاجئ لرئيس البرلمان عن تعدى الصيادلة على الصحفيين

#

شاهد.. أول تعليق لنقيب الصحفيين بعد واقعة «الصيادلة»

أكد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أنه ترك نقابة الصحفيين منذ 4 أعوام، وإنه مر على مجلس النقابة في عهده 3 رؤساء.
وأوضح «رشوان»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء السبت، أن الفترة الماضية شهدت تراجعًا في الخدمات التي تقدمها النقابة، وأن عددًا كبيرًا من الصحفيين، وأعضاء بمجلس النقابة طالبوه بالترشح للانتخابات المقررة في 1 مارس.
وأشار «رشوان» إلى أنه بصدد اتخاذ قرار بشأن الترشح، وأن وظيفته كرئيس الهيئة العامة للاستعلامات لا تتعارض مع ترشحه، حيث أنه مُعار من مؤسسة الأهرام للهيئة.
ولفت إلى أن النقابة بها عدة أزمات كإغلاق الصحف، ورفع مستوى المهنية، والبدل، والبطالة، وغيرهم من المشاكل، وإذا ترشح فهو لا يملك عصا سحرية للمشاكل، ولكنه سيتعاون مع الجميع لحل المشاكل، وسيكون شعاره «لم الشمل»، معلنًا أنه سيحدد قراره النهائي خلال ساعات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رد قلبي.. والباقوري (1/2)

محمود سلطان

العرب والرياضة السياسية والتجنيس

فراج إسماعيل

سوريا..الأسد أو نحرق البلد(2-2)

د. هشام الحمامي

الذهب الأخضر

حسام فتحي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» زاهي حواس يفاجئ عمرو أديب بهذا الأمر على الهواء
» زيادة أسعار الأسماك في فبراير لهذه الأسباب
» «شعبة الملابس» يبشر المواطنين بتخفيضات كبرى
» نصائح هامة لطلاب الثانوية للتعامل مع امتحان الكتاب المفتوح
» "شعبة السيارات" تزف بشرى سارة بشأن الأسعار
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» «صلاح» يكتب تاريخًا جديدًا للعرب وإفريقيا
» «البدري» يطالب جماهير الأهلي بتشجيع بيراميدز أمام الزمالك
» خبيرة: لدي وثائق عن امتلاك مصر لأرض "سد النهضة"
» تركي آل الشيخ يستفز جماهير الزمالك
» الركود يضرب سوق السيارات بعد قرار «صفر» الجمارك

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:04

  • مغرب

    17:24

  • عشاء

    18:54

من الى
ياسر برهامي
مبارك
الرقابة الإدارية توقع مُحضِر أثناء تقاضيه رشوة
شيعة
الجندي