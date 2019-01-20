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شعبة الدواجن تحذر من كارثة وبائية لهذا السبب

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إغلاق ٢١ مزرعة دواجن لمخالفتها الشروط البيئية بالمنيا
إغلاق ٢١ مزرعة دواجن لمخالفتها الشروط البيئية بالمنيا

المصريون ـ متابعات

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حذر الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، من كارثة وبائية بسبب المناخ الحالي في البلاد.
وأوضح "السيد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج المصري أفندي" على فضائية "القاهرة والناس"، اليوم السبت، أن جو الأسبوع الماضي كان شديد البرودة وبه رياح شديدة، وفي ظل وجود مزارع بنظام تقليدي مفتوح لايمكن السيطرة على دخول الرياح والهواء إليها.
ونوه، إلى أن 75% من مزارع مصر الخاصة بالتسمين مفتوحة، ولايوجد بها عناصر أمن، موضحًا أن الامراض الوبائية تنتقل عن طريق الهواء، ويمكن أن تنتقل على مسافة 2 كيلو متر مربع، مشيرًا إلى أنه لايوجد نظام عام للحفاظ على مزارعنا المتجاورة والتى لايوجد بها بعد وقائي، مما ينتج عنه سهول انتقال الأمراض الفيروسية والوبائية.
وأكد أن المربي نفسه لابد أن يطبق عوامل الامن والامان بدقة متناهية قدر الإستطاعة، فمن المفترض أن يضع ستائر ويطهر حول المزرعة، وحال حدوث أي تغييرات داخل العنبر في الصوت أو الشكل يقوم بإبلاغ الطب البيطري، لأخذ عينات وحال ثبوت وجود مرض يتم العمل على السيطرة عليه حتى لاينتقل للمزارع المجاورة.


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